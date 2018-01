Estacionar no Morumbi será mais difícil A partir do dia 2 de maio, os torcedores que forem de carro ao estádio do Morumbi, em São Paulo, podem ter problemas para estacionar. A Subprefeitura do Butantã, responsável pela área, irá fechar os estacionamentos irregulares da região. Isso inclui o local onde a imprensa deixa seus carros, em frente ao portão principal - embora completamente asfaltada, a área é uma praça. De acordo com a assessoria de imprensa da Subprefeitura, todos os estacionamentos próximos ao Morumbi estão irregulares. Antes, a área, que é estritamente residencial, não podia ser usada para esse tipo de serviço. Essa situação mudou em fevereiro, com o Plano Regional Estratégico. A Subprefeitura informou que os 36 proprietários de estacionamentos da região foram chamados para regularizar sua situação, mas apenas três pediram o alvará. A tentativa de regularizar os estacionamentos da região é prioridade para a Prefeitura desde o incidente ocorrido em 9 de março, quando quatro carros e duas motos que estavam estacionados em um terreno da Rua Padre Lebret foram incendiados, durante a realização da partida entre São Paulo e Universidad de Chile, pela Copa Libertadores da América. Ainda que o prazo para a regularização se estenda até o fim do mês, fiscais da Prefeitura estarão nas ruas a partir deste sábado, autuando estacionamentos que ofereçam problemas de segurança a seus clientes. Em breve, outra blitze deverá ser realizada pela Subprefeitura do Butantã, fiscalizando a venda de bebidas alcoólicas na porta do Morumbi nos dias de jogos.