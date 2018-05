Estádio Couto Pereira é interditado pelo STJD

O Estádio Couto Pereira foi interditado nesta segunda-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), um dia após as cenas de barbárie protagonizadas pela torcida do Coritiba ao término do jogo com o Fluminense, pela última rodada do Campeonato Brasileiro - empate por 1 a 1, que rebaixou os paranaenses. O clube deve ainda perder dez mandos de campo e receber multa em torno de R$ 200 mil.

Veja também:

BRASILEIRÃO - Leia mais sobre a competição

BRASILEIRÃO 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O presidente em exercício do STJD, Virgilio Val, deferiu nesta segunda-feira a medida cautelar proposta pelo procurador-geral do tribunal, Paulo Schmitt, determinando a interdição do estádio do Coritiba. Agora, ele pretende acelerar os trabalhos para que o julgamento do incidente seja concluído ainda em 2009.

De acordo com Virgilio Val, com o relato da súmula do árbitro do jogo o procurador vai ter "mais elementos" para fundamentar a denúncia. "Vai vir muita coisa, há várias infrações e o Coritiba terá todo espaço para a defesa", comentou o presidente em exercício do STJD, que não quis se estender na sua análise. "Não posso falar muito sobre o problema, porque vou ser um dos julgadores do processo."