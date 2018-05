Estádio da Cidade do Cabo será inaugurado em janeiro

O Estádio da Cidade do Cabo, conhecido como Estádio Green Point e cuja construção custou mais de US$ 600 milhões, será oficialmente inaugurado em 23 de janeiro, informou nesta terça-feira a imprensa local.

"Isso dá um novo significado às palavras 'vale a pena esperar'", disse o prefeito de Cidade do Cabo, Dan Plato, ao receber uma chave prateada gigante como símbolo de que a maior parte do trabalho podia ser dada por encerrada.

O estádio tem capacidade para 55 mil espectadores, mas receberá 68 mil durante a disputa de oito partidas da Copa do Mundo da África do Sul de 2010, e nem a Prefeitura nem o Governo central pouparam esforços para conseguir realizar este ambicioso projeto.

A despesa final, de 4,5 bilhões de randes (US$ 604 milhões) acabou superando em muito o orçamento inicial, que não chegava a US$ 400 milhões.

O Estádio Green Point receberá três eventos de primeiro nível antes do início da Copa para testar a capacidade das instalações e do pessoal diante de situações limite, por isso haverá simulações de desocupação urgente. O estádio estreará na Copa com o segundo jogo do Mundial, entre Uruguai e França.

Seleção sul-africana inaugurará estádio Soccer City em março