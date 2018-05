Estádio da estreia do Brasil na Copa tem ingressos esgotados para 3º evento teste

Palco da estreia do Brasil na Copa do Mundo, a Arena Rostov terá casa cheia para o confronto entre Rostov e Ural, pela 30.ª e última rodada do Campeonato Russo. Esta será a primeira vez que os 45 mil lugares do estádio serão ocupados, no terceiro evento teste realizado no local.

Nos dois anteriores, a capacidade ainda era reduzida, devido às obras no local. No primeiro, o Rostov encarou o Energiya Khabarovsk diante de 13 mil pessoas. No segundo, enfrentou o Tosno com 24 mil torcedores no estádio. A procura pelos ingressos para este terceiro teste surpreendeu.

"Ninguém esperava tanta procura", declarou o ministro da Cultura Física e do Esporte de Rostov, Samvel Arakelyan. "Nós decidimos nos proteger e entregamos sete mil dos 45 mil ingressos para municípios da região diante dos pedidos preliminares. Será um feriado para toda a região de Rostov."

Será na Arena Rostov que o Brasil terá seu primeiro desafio na Copa. No dia 17 de junho, a seleção vai encarar a Suíça no estádio, às 15 horas (de Brasília). Nesta mesma arena, acontecerão outros três jogos da primeira fase - Uruguai x Arábia Saudita, Coreia do Sul x México e Islândia x Croácia -, além de um duelo de oitavas de final.