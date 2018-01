Estádio da Ilha liberado para o Bota O Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, passou nesta quarta-feira pela inspeção do Corpo de Bombeiros e foi liberado para a realização da partida entre Botafogo e Corinthians, no domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O local passou por uma modernização para poder receber partidas do Alvinegro e do Flamengo, enquanto o Maracanã estiver em reformas. O subdiretor da Diretoria-Geral de Serviços Técnicos (DGST) do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Bonfim, explicou que o fato de o Botafogo e Flamengo terem procurado a instituição para avaliar o projeto antes de executá-lo ajudou na aprovação. Destacou ainda que faltam somente o "ajuste fino" para as obras no Luso-Brasileiro estarem finalizadas. "Verificamos que todas as medidas sugeridas por nós, quando o projeto estava sendo elaborado, foram cumpridas. Agora, falta somente o ajuste fino", contou o coronel Bonfim. "Falta somente terminarem a limpeza, para que nenhum objeto seja usado como arma pelos torcedores e a complementação da sinalização." Vale lembrar que a partida será realizada com os portões fechados, sem a presença de torcedores. Neste confronto, o Botafogo vai cumprir uma penalização por incidentes que ocorreram contra o Corinthians, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2004.