Estádio da Luz deve ser demolido A diretoria do Benfica anunciou hoje que pretende demolir o histórico Estádio da Luz, em Lisboa. Em seu lugar, seria construído outro mais moderno, com o objetivo de abrigar a Eurocopa, a ser realizada em Portugal em 2004. A decisão precisa ser aprovada pelos 90 mil sócios do Benfica. O clube tem uma dívida de mais de US$ 100 milhões e recorreria à empréstimos bancários para concretizar a operação. O Estádio foi construído em 1954 e sua capacidade é de 120 mil pessoas, o quarto maior do mundo. Atualmente só é permitida entrada de 78 mil.