Estádio de Brasília não passa em teste do 'padrão Fifa' Foi um jogo sem gols, sem bom futebol, sem emoção e sem o teste para avaliar o padrão Fifa. Só não faltaram tropas de choque da Polícia Militar e filas quilométricas em volta do Estádio Nacional (Mané Garrincha), em Brasília. Para evitar um vexame, os policiais liberaram a vistoria com detectores de metal - uma exigência na Copa das Confederações - uma hora antes do início do jogo para garantir que milhares de torcedores entrasse na arena até o final do primeiro tempo.