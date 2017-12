Estádio de Dortmund começa a receber novo gramado O Westfalenstadion, um dos palcos da Copa do Mundo, na cidade de Dortmund, começou a receber o novo gramado nesta quarta-feira. O estádio vai sediar quatro jogos da primeira fase do Mundial, inclusive o último da seleção brasileira, contra o Japão, no dia 22 de junho. Construído para a Copa de 1974, quando também recebeu jogos do Brasil, o Westfalenstadion passou por uma reforma que custou 35 milhões de euros. Se a seleção de Carlos Alberto Parreira terminar em primeiro no Grupo F, joga ali também as oitavas-de-final. A troca do gramado agora, a um mês do início da Copa, faz parte do planejamento para o torneio - nesta semana, já haviam começado as obras em Stuttgart, Kaiserslautern, Leipzig e Berlim, no Estádio Olímpico, palco da estréia do Brasil, contra a Croácia, e da final, no dia 9 de julho. As obras nos outros sete estádios começam apenas na próxima semana, já que neste sábado todos eles serão palcos de jogos da última rodada do Campeonato Alemão.