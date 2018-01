Estádio de Munique enfrenta novos problemas antes da Copa A pouco menos de 3 meses do início Copa, o Allianz Arena de Munique, estádio que abrigará a partida de abertura do Mundial, entre Alemanha e Costa Rica, está apresentando diversos problemas que estão deixando os organizadores preocupados. Além das péssimas condições do gramado, foi detectado neste fim de semana que as placas de asfalto da esplanada - por onde os torcedores passarão antes de chegar às tribunas - se deslocaram em dois centímetros. O gerente do estádio, Peter Kerspe, garantiu que o deslocamento não oferece perigo aos torcedores. Entretanto, as causas do problema ainda não foram descobertas. Por isso, a esplanada está recebendo o apoio de andaimes. Já a reforma do gramado, prevista para acontecer neste mês, não pôde ser executada devido ao rigoroso inverno pelo qual passa a Alemanha. As placas do gramado estão congeladas. O jogo de abertura da Copa entre Alemanha e Costa Rica acontecerá no dia 9 de junho. E o Allianz Arena, de Munique, foi construído especialmente para o Mundial, num custo estimado de 280 milhões de euros.