Estádio de Peru x Brasil causa polêmica Peru e Brasil poderão jogar com portões fechados, no dia 16, em Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. A advertência foi feita nesta segunda-feira pelo Instituto de Defesa Civil do Peru, que exige uma rigorosa vistoria no estádio Monumental, de Lima. Com capacidade para 80 mil pessoas, o estádio tem apenas uma via de saída, o que pode colocar os torcedores em risco. Juan Luis Podestá, diretor do Instituto de Defesa Civil, advertiu que o estádio só será liberado se a inspeção técnica apresentar dados positivos. O problema é que os 80 mil ingressos colocados à venda para Peru e Brasil se esgotaram em apenas uma semana. O estádio Monumental, apesar de suas amplas instalações, não recebe jogos dos campeonatos locais por falta de segurança. As partidas são disputadas no estádio Nacional.