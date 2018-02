Estádio de Wembley é reaberto com treino da Inglaterra Seis anos e meio depois de abrigar pela última vez um jogo de futebol, o Estádio de Wembley foi reaberto nesta quarta-feira para a seleção inglesa. Sob o comando do técnico Steve McClaren, os jogadores treinaram para a partida de sábado contra Israel, fora de casa, pelas Eliminatórias da Eurocopa/2008. O English Team não pisava ali desde 7 de outubro de 2000, quando foi derrotado pela Alemanha por 1 a 0 pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Do velho Wembley, que era o mais nobre símbolo do futebol inglês, só restou o endereço. O estádio antigo, com suas famosas torres brancas, foi demolido em 2001 e em seu lugar foi erguida uma arena moderníssima com capacidade para 90 mil pessoas. A obra custou US$ 1,5 bilhão (R$ 3,1 bilhões) e terminou com um ano de atraso em relação ao plano original. Sua atração agora é um arco que passa por cima de toda a sua extensão e atinge 133 metros no ponto mais alto. A inauguração oficial do estádio será sábado, com a realização de um amistoso entre as seleções de juniores de Inglaterra e Itália.