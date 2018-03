Estádio desaba e deixa mortos no Irã O desmoronamento de parte do estádio de futebol da cidade de Sari, no Irã, deixou vários mortos e centenas de feridos, segundo informou a Agência Oficial de notícias do país (IRNA). O acidente aconteceu durante o segundo tempo da partida entre as equipes do Iraní de Piruzi e Chamuchak, pela primeira divisão do campeonato nacional. Cerca de 20 mil pessoas estavam assistindo ao jogo e ainda não foi revelado o número de mortos e feridos.