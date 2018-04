Estádio do Canindé está liberado para o Paulistão

A diretoria da Portuguesa conseguiu nesta sexta-feira a liberação do Estádio do Canindé para a disputa do Campeonato Paulista. O clube obteve junto à Polícia Militar o laudo de segurança, que engloba avaliação do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e do CONTRU (Departamento de Controle do Uso de Imóveis).

Veja também:

QUIZ - Você sabe tudo sobre o Paulistão?

RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO

Para conseguir o laudo de segurança, a diretoria instalou sistema de monitoramento no Canindé, isolou o vestiário da equipe visitante e o setor da torcida adversária, expandiu as saídas de emergência, além de reforçar os alambrados do estádio.

"Fizemos todas as melhorias que a Polícia Militar pediu e agora poderemos voltar a jogar na nossa casa, onde o time a torcida se sentem a vontade. Não tenho dúvidas de que esse será o nosso trunfo durante o Paulistão", declarou Manuel da Lupa, presidente da Portuguesa.

O time voltará a jogar no Canindé na próxima quarta-feira, às 19h30, em partida contra o Mogi Mirim. Na segunda rodada do Paulistão, a Lusa atuou na Arena Barueri, onde venceu o Sertãozinho, por 2 a 0.

No ano passado, o Canindé foi palco de vários incidentes no Campeonato Brasileiro da Série B. Houve agressão a membros da comissão técnica do Vasco e até invasão dos vestiários por homens, supostamente, armados. O clube foi punido com a perda de mando de campo.

NEGOCIAÇÃO

O atacante Christian, que tinha se desligado da Portuguesa, confirmou o acerto com o Monte Azul, caçula do Paulistão. Ele vai se integrar ao elenco do novo clube neste sábado, em Campinas, antes do jogo contra a Ponte Preta.