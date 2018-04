Estádio do Maracanã pode receber até 31 jogos em três meses

RIO - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou nesta terça-feira o calendário detalhado de jogos do Campeonato Carioca. Apesar da limitação de quatro jogos por mês no Maracanã, imposta pela CBF à pedido da Fifa, pelo menos 17 jogos da fase de classificação do Estadual acontecerão no estádio, num período de nove semanas. No total, 17 jogos da Taça Guanabara estão marcados para o Maracanã, número que vai aumentar porque, na 11.ª rodada, ou Botafogo ou Flamengo deverão mandar seus jogos no estádio - as partidas aparecem como "a definir".

Assim, considerando que estes dois clubes também jogarão no Maracanã na Libertadores (o Botafogo precisa avançar da fase preliminar), até o fim do Estadual, em 13 de abril, o estádio pode ter recebido 31 jogos. Seriam 18 da Taça Guanabara, seis da fase de grupos da Libertadores, um da fase preliminar, quatro semifinais e as duas partidas finais do Carioca. Isso daria uma média de mais de 10 jogos por mês. Mesmo assim, os clubes grandes vão ter que atuar em estádios menores. O Botafogo, por exemplo, irá jogar em São Januário, casa do Vasco.

Para lá está marcada a primeira partida do clube como mandante, na segunda rodada, contra o Bangu. Outros dois jogos aparecem programados para "São Januário ou Moça Bonita". O Fluminense, que também tem contrato para o uso do Maracanã, atuará também em Moça Bonita e no Moacyrzão, em Macaé. Já o Flamengo só tem um jogo marcado para fora do maior estádio do Rio: vai pegar o Macaé em Volta Redonda.

O Campeonato Carioca começa no dia 18 de janeiro, sábado, com as partidas entre Nova Iguaçu e Duque de Caxias e o Friburguense recebendo do Bangu. No mesmo dia, o Vasco recebe o Boavista e o Botafogo joga contra o Resende em Volta Redonda. No domingo, o Flamengo pega o Audax no Maracanã e o Fluminense enfrenta o Madureira em Moça Bonita.