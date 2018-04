Estádio do Maracanã volta aos poucos a ser palco do futebol

Principal estádio do Rio e templo do futebol brasileiro, de história memoráveis, como a derrota na final da Copa de 1950, o Maracanã continua sendo pouco utilizado em 2018. Se até pouco tempo atrás era o local preferido dos quatro times grandes do Rio, agora a arena se limita a receber confrontos esporádicos. O Campeonato Carioca, que começa a ser definido neste domingo, por exemplo, teve seis partidas no estádio que há menos de quatro anos recebeu a final da Copa entre Alemanha e Argentina – metade deles nas últimas duas semanas.

No próximo domingo, o Maracanã sediará a finalíssima entre Vasco e Botafogo – o primeiro jogo será no Engenhão. Ninguém duvida que a arena estará lotada, mas uma grande interrogação paira sobre as condições em que os jogadores encontrarão o gramado. Trocado em fevereiro e castigado por uma série de shows musicais, o campo do Maracanã é uma grande mistura de grama e areia.

“É muita areia”, resumiu o técnico Abel Braga, após seu Fluminense vencer a final da Taça Rio, domingo passado. “Meus jogadores e os do Botafogo reclamaram. Tentavam dominar a bola e ela subia. Aí eles erravam o passe. Aconteceu dos dois lados.” O mesmo problema pôde ser visto nos dois jogos da semifinal do Carioca, disputados quarta e quinta.

A areia foi colocada para tapar buracos que surgiram após o show da banda norte-americana Pearl Jam, no último dia 23. O espetáculo aconteceu poucas semanas após o gramado ter sido completamente todo trocado, o que por si só já poderia comprometer sua regularidade. Os espetáculos musicais, contudo, são imprescindíveis para a concessionária que administra o estádio. Foram quatro grandes shows nos três primeiros meses deste ano, que levaram um total de 160 mil pessoas ao local – parte do público dentro do campo, na pista. Nas seis partidas que sediou no Estadual, o público somado mal passou dos 100 mil torcedores.

Para jogos oficiais o estádio tem sido alugado por R$ 100 mil, mas os valores variam de acordo com o tipo de operação contratada. O Consórcio Maracanã não revelou quanto arrecada em cada show, alegando que “depende do modelo e do uso definido entre as partes”.

Os valores arrecadados ajudam a cobrir os custos de manutenção do complexo, que inclui também o ginásio do Maracanãzinho. Ao todo, 80 pessoas trabalham diariamente no local. Em grandes jogos, o número pode saltar para 1.200 pessoas.

Déficit. Apresentando prejuízos milionários para operar o estádio desde 2013 – o déficit ultrapassou R$ 170 milhões nos três primeiros anos e o balanço financeiro de 2017 ainda está sendo consolidado –, o Consórcio Maracanã tenta desde 2016 devolver a concessão da arena ao Estado do Rio. O motivo foi uma alteração no contrato.

Originalmente, a concessionária teria o direito de demolir o Parque Aquático Julio Delamare, o estádio de atletismo Célio de Barros e a Escola Municipal Friedenreich, todos no entorno do Maracanã. Nos locais, seriam construídos bares, restaurante, dois estacionamentos e um heliponto. Mas, após protestos populares, o governo do Rio manteve as instalações.

A decisão sobre a devolução ou não do estádio ao governo do Estado, que se recusa a recebê-lo de volta, está desde o ano passado sob avaliação de uma câmara arbitral da Fundação Getúlio Vargas. Não há prazo para resposta. Enquanto isso, o principal estádio carioca tem sido mais pródigo em receber artistas do que atletas de futebol.