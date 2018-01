Estádio do Napoli vetado mais uma vez A vida não anda fácil para o Napoli. A equipe de Edmundo briga para não cair, tem problemas dentro e fora de campo e agora mais uma vez deverá fazer partida importante em local neutro. O tribunal esportivo da Federação Italiana de Futebol anunciou, nesta terça-feira, que o Estádio San Paolo fica interditado por uma rodada por causa de mau comportamento da torcida. A pena deve ser aplicada para o confronto com o Brescia, dia 26, mas os napolitanos querem antecipá-la para o jogo com o Milan, no domingo. Em fevereiro, o time jogou com a Fiorentina, em Palermo, por motivo semelhante. Naquela ocasião, se deu bem, ao vencer por 1 a 0. A punição ao Napoli foi imposta pelo juiz Maurizio Laudi, depois de analisar relatório do árbitro e de assistir ao teipe do jogo com a Atalanta, domingo, em Bérgamo, Norte do país. Houve empate de 1 a 1, mas claramente os torcedores visitantes tentaram tumultuar a partida, ao lançar rojões dentro de campo. O clube do Sul fora advertido, semanas atrás, de que corria risco de perder mando, caso sua torcida se comportasse de forma inconveniente, pois havia provocado incidentes semelhantes em outras ocasiões. Laudi justificou a sentença com o argumento de que o Napoli é responsável pelas atitudes de seus seguidores, mesmo quando atua fora de seu estádio. Por isso, optou pela perda do mando, além de aplicar multa equivalente a R$ 22 mil. A diretoria napolitana ficou irritada com a decisão, se sente perseguida e diz que fez sua parte, em carta enviada a autoridades policiais e esportivas, em 6 de fevereiro, na qual pedia ajuda para combater a violência. "A boa intenção existe, mas não funcionou na prática", rebateu o juiz Laudi. Dessa forma, o Napoli deve jogar com o Brescia a pelo menos 100 quilômetros de sua sede. A opção no momento é a cidade de Bari. Os napolitanos pretendem recorrer da sentença, ou pelo menos mudar a data da suspensão. Se possível, pretendem antecipá-la para este final de semana, no clássico com o Milan. Os dirigentes consideram que o duelo com o Bari é mais importante, porque também é uma equipe que luta para fugir do rebaixamento. Já os milaneses ocupam posição intermediária na tabela. O Napoli tem 23 pontos, está em 15º lugar e pode voltar à Série B. O Brescia está com 22 pontos.