Estádio do Paraná Clube é liberado para a Libertadores O estádio Durival de Britto, em Curitiba, com capacidade para 20.083 pessoas, foi liberado neste sábado, pela comissão de vistoria da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Com isso, o Paraná Clube, proprietário do estádio e que participa do torneio pela primeira vez, poderá mandar seus jogos em seu próprio campo. A estréia da equipe acontece no dia 1.º de fevereiro, em Calama, no Chile, contra o Cobreloa. No dia 7, a equipe faz a partida de volta diante de sua torcida. Um laudo anterior do Corpo de Bombeiro e da Vigilância Sanitária já dera condições de utilização do estádio para o torneio, mas ainda faltava a vistoria final da Comenbol. O presidente da comissão de vistoria da Conmebol, Norberto Alvarez, foi o responsável pela vistoria e liberou o estádio. ?Ele está bem equipado e está bonito de um modo geral, sem apresentar problema algum?, disse. O Paraná poderá utilizar seu estádio até a fase semifinal e caso chegue à final da Copa Libertadores, já existe, segundo a assessoria de imprensa do clube, um acordo firmado com o Coritiba para a utilização do estádio Couto Pereira, com capacidade acima dos 40 mil lugares exigidos pela Conmebol.