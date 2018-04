Estádio do Real: meio milhão de visitas As visitas ao estádio Santiago Bernabeu, do Real Madrid, atingiram, nesta sexta-feira, a marca de 500 mil nos últimos dez meses. O visitante número 500.000, José Antonio Cárdenas, de 11 anos, foi premiado com um uniforme completo da equipe espanhola e uma bola. Desde a temporada passada, o ?Tour do Bernabeu? teve seu trajeto alterado, proporcionando aos visitantes conhecerem os vestiários e a tribuna de honra. Uma nova versão está sendo preparada pela diretoria do Real para 2005.