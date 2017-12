Estádio do São José vai a leilão Nesta segunda-feira, vai a leilão o Estádio Martins Pereira, de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O local é atualmente usado como sede pela equipe do São José Esporte Clube, o Águia do Vale, que ocupa a última colocação na série A2 do Campeonato Paulista. O local pertence à administração pública e foi dado como garantia, num contrato feito em 1990 entre a prefeitura de São José dos Campos e a empresa Mendes Júnior, para obras de um anel viário no município. Como parte da dívida não foi paga, a empresa agora quer que o local seja leiloado para reaver o dinheiro. Avaliado em R$ 4,5 milhões, o estádio quitaria parte de uma dívida de aproximadamente R$ 7,5 milhões. Segundo a assessoria de imprensa, o prefeito Emanuel Fernandes deve tentar um acordo nesta segunda-feira, com os advogados de defesa da construtura Mendes Júnior. Outra solução seria transformar o local em área de utilidade pública, impedindo que os novos proprietários possam demolir o estádio. Na tarde deste domingo, o jogo entre São José e Rio Preto aconteceu no próprio estádio. O São José perdeu por 3 a 1 e continua na lanterna da competição, com somente 21 pontos.