Estádio lotado será a arma do Coritiba O discurso do técnico Márcio Araújo para os jogadores do Coritiba tem sido de muito incentivo. ?Nada é impossível quando a gente acredita?, repete várias vezes. Afinal, o time está em situação desconfortável e corre o risco de rebaixamento. Por isso, o jogo desta quinta-feira contra a Ponte Preta, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, é considerado fundamental, em função do apoio dos torcedores. Para garantir o público, a diretoria entregou ingresso para a partida contra a equipe de Campinas aos torcedores que compraram para o confronto contra o Corinthians, no último domingo. Teoricamente, 31.050 torcedores devem ir ao estádio. ?O torcedor está fazendo a parte dele, está acreditando na equipe, está sendo inteligente, porque com eles é muito mais fácil?, elogiou o técnico. O time não terá os zagueiros Flávio e Reginaldo Nascimento, que cumprem suspensão. O atacante Maia sentiu dores na coxa direita e também fica de fora.