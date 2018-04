Estádio Mané Garrincha, em Brasília, abre suas portas

BRASÍLIA - O novo Estádio Mané Garrincha, palco do jogo de abertura da Copa das Confederações, será inaugurado hoje com a disputa da final do Campeonato Brasiliense. O evento terá a presença da presidente Dilma Rousseff, da cantora Elza Soares, viúva de Garrincha, e ainda de operários que trabalharam na construção da arena - dos 70 mil lugares do estádio, pouco mais de 20 mil ficarão ocupados hoje. O Mané Garrincha custou R$ 1,2 bilhão e foi bancado pelo governo do Distrito Federal.

A presidente Dilma e o ministro do esporte, Aldo Rebelo, vão ao novo estádio logo pela manhã, às 10h, quando será realizada a entrega oficial da obra. Além dos dois, estará presente o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, entre outras autoridades e convidados.

A parte esportiva da festa ficará por conta da decisão entre Brasiliense e Brasília, às 16h - o Brasiliense venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e pode até perder pelo mesmo placar que será campeão. Antes do jogo, Elza Soares, que foi casada durante 16 anos com Mané Garrincha, cantará o Hino Nacional.

A pedido da Fifa, apesar de o estádio ter capacidade para 70 mil torcedores, apenas 30% dos lugares serão ocupados. Só a arquibancada inferior e alguns camarotes serão abertos e o público deverá ser de 22 mil pessoas.

A distribuição dos ingressos foi confusa e irritou os torcedores. Cerca de seis mil operários receberam dois bilhetes cada - muitos foram flagrados vendendo as entradas ontem. A Federação Brasiliense de Futebol ficou com quatro mil e comercializou apenas mil. Cada clube ficou com três mil bilhetes - desses, dois mil foram vendidos e os outros foram distribuídos para convidados. O primeiro jogo com capacidade máxima será entre Santos e Flamengo, na abertura do Brasileirão, dia 26.