Estádio Mané Garrincha recebe últimos detalhes para evento-teste

SÃO PAULO - O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, recebe os últimos detalhes para a partida de inauguração no dia 18 de maio. Nesta sexta-feira, começou a montagem das traves do campo, que receberá a final do Campeonato Candango, entre Brasília e Brasiliense. A previsão é que a instalação seja concluída em até 48 horas.

As traves são desmontáveis e as redes brancas não cairão atrás do gol. Já o sistema para verificar se a bola entrou no gol será feito pelas câmeras do estádio e não por chip. Além do primeiro evento-teste antes da Copa das Confederações, as mesmas traves serão usadas na partida de abertura do Campeonato Brasileiro, entre Santos e Flamengo, no dia 26 de maio.

Foto: Lula Marques/Divulgação