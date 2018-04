Estádio Olímpico de Berlim abrigará a final da Copa dos Campeões em 2015

LONDRES - A Uefa anunciou nesta quinta-feira, em Londres, durante encontro do seu Comitê Executivo, que a final da Copa dos Campeões 2014/2015 será realizada no Estádio Olímpico de Berlim. A entidade confirmou o palco da decisão, que será realizada daqui a dois anos, apenas dois antes de Bayern de Munique e Borussia Dortmund decidirem o título desta edição da competição continental, no Estádio de Wembley, na Inglaterra.

A capital alemã nunca recebeu uma decisão da Copa dos Campeões, que no ano passado teve a final entre Bayern e Chelsea no Allianz Arena, em Munique, onde a equipe inglesa acabou se sagrando campeã na disputa por pênaltis. Já o campeão da edição 2013/2014 da competição será conhecido no Estádio da Luz, em Lisboa.

Antes de abrigar a decisão do ano passado, a Alemanha foi palco anteriormente da final da principal competição europeia de clubes em 2004, quando o Porto se sagrou campeão ao vencer o Monaco por 3 a 0, em Gelsenkirchen. Confirmado como palco da final em 2015, o Estádio Olímpico de Berlim recebe a final da Copa da Alemanha desde 1985 e tem capacidade para mais de 74 mil torcedores. O local foi também o grande palco da decisão da Copa do Mundo de 2006, entre Itália e França, e abrigou outras cinco partidas daquele Mundial. Já na Copa de 1974, bem antes de ser reformado e modernizado para o grande evento de 2006, o estádio recebeu três partidas.

LIGA EUROPA NA POLÔNIA

A Uefa anunciou também nesta quinta-feira que o Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia, receberá a final da Liga Europa em 2015. Construído para a Eurocopa de 2012, o local tem capacidade para 57 mil torcedores, foi o palco da abertura daquela competição e também sediou a semifinal entre Itália e Alemanha, além de outros três jogos do torneio de seleções organizado em conjunto por poloneses e ucranianos.

A próxima edição da Liga Europa terá a sua final, em 2014, na nova arena da Juventus, em Turim, na Itália. Na semana passada, o Chelsea se sagrou campeão da competição continental ao bater o Benfica por 2 a 1, no estádio do Ajax, em Amsterdã, na Holanda.