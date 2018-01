Estádios ainda sem atendimento adequado Não fosse o Estatuto do Torcedor, poderia se repetir a qualquer momento o espisódio ocorrido na final da Libertadores de 1999, quando o torcedor Vágner Sposito morreu do coração por falta de atendimento adequado ? o que gerou indenização de R$ 1 milhão para a mãe da vítima, em decisão inédita contra a Federação Paulista de Futebol e o Palmeiras. Os principais estádios de São Paulo mantêm abertas em dias de jogos as suas salas para socorro médico, mas tais espaços estão longe de oferecer os recursos de uma Unidade de Terapia Intensiva. Leia mais no Jornal da Tarde