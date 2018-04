Estádios da Copa de 2010 estão quase prontos, diz Fifa

A Fifa confirmou em um comunicado oficial nesta quarta-feira que a preparação dos estádios que receberão os jogos da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, está em seu estágio final. Um grupo de oficiais da entidade inspecionou os estádios do país africano durante seis dias e gostou do que viu.

"A vasta maioria (das obras nos estádios) está concluída ou muito perto de ser concluída", afirmou Derek Blanckensee, que liderou a delegação de inspetores. "Eu estou muito feliz com o progresso visto. Há alguns pequenos problemas, mas nada que possa gerar alarme", acrescentou Blanckensee.

Danny Jordan, chefe executivo do comitê organizador local, afirmou que a construção da maioria dos estádios será concluída até 4 de dezembro, quando serão sorteados os grupos da Copa do Mundo de 2010. Apenas o estádio da Cidade do Cabo será terminado um pouco mais tarde. "Está muito claro para mim que, assim como nós vamos para o sorteio, iremos para lá com a confiança de que tudo está no seu lugar para uma maravilhosa Copa do Mundo", disse Jordan.

Seis novos estádios estão em processo de construção para a Copa de 2010, enquanto três outros estão passando por reformas. Ron DelMont, chefe do escritório da Fifa na África do Sul, afirmou que os campos de treinamento também estão sendo inspecionados para que as seleções possam escolher onde irão treinar durante o Mundial. E também aprovou as condições dos locais que viu até agora.

"Nós estamos felizes com as estruturas para treinamento. Nós estamos confortáveis com os locais e continuaremos as inspeções", avisou DelMont.