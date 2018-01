Estádios da Copa: ?elefantes brancos? Oito meses depois de realizar a Copa do Mundo de 2002, o governo japonês enfrenta um sério problema: o que fazer que os estádios construídos para sediar os jogos do Mundial e que agora somente dão prejuízos. No total, o Japão gastou quase US$ 8 bilhões para a construção de sete novos estádios e a reforma de outros três. Hoje, porém, não consegue sequer pagar por sua manutenção. Diante da crise econômica que afeta o país e com o campeonato de futebol atraindo em média apenas 10 mil espectadores por partida, as prefeituras das cidades que foram sedes da Copa tentam encontrar soluções para evitar ter que sustentar sozinhas os "elefantes brancos". O problema, porém, é que esses estádios foram projetados apenas para partidas de futebol, esporte que é superado em popularidade pelo beisebol e o sumo. Novas reformas, portanto, teriam que ser feitas nos estádios para que pudessem promover outros eventos. Kobe, por exemplo, gastou US$ 193 milhões em seu novo estádio. Mas sua arrecadação é de apenas US$ 5 milhões por ano. O time local, o Vissel Kobe, realizará apenas 20 partidas neste ano no estádio e mesmo se o local estiver lotado em todas as ocasiões, o valor dos ingressos não conseguirá pagar pela manutenção da construção. Em Yokohama, onde foi disputada a final da Copa, apenas um quinto do estádio é preenchido pelos torcedores do Marinos, time oficial da cidade. Em Saitama, no norte de Tóquio, o estádio tem capacidade para 67 mil pessoas é o segundo maior da Ásia. O problema, mais uma vez, é que a média de publico do time local não chega a 10 mil pessoas por partida. Já em Sendai, o estádio está praticamente abandonado e somente tem programação em 2003 para uma feira durante 20 dias em março. Além do evento, apenas uma banda de rock usou o estádio após a Copa do Mundo para promover seus shows no ano passado. Nem mesmo o time da cidade quer trocar seu estádio pelo novo, que fica mais distante e que poderia causar uma diminuição no número de pagantes por partida. O estádio de Kyushu necessita de US$ 8 milhões por ano em manutenção, mas sua arrecadação para 2003 está prevista para somar apenas um quinto do valor. Temendo pela falência, a prefeitura inovou: promove casamentos nas facilidades do estádio.