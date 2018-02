Estado de saúde de Montoya continua crítico O estado de saúde do técnico colombiano Luís Fernando Montoya, baleado na última quinta-feira durante uma tentativa de assalto à sua mulher, Adriana Herrera, continua crítico, informaram ontem os médicos em Medellín. Montoya levou o pequeno Once Caldas ao título da Copa Libertadores de 2004 e à disputa do Mundial Interclubes, que perdeu, nos pênaltis para o Porto, de Portugal. Quinta-feira, o neurocirurgião Ignacio González, e a mulher do técnico comunicaram a Montoya seu estado de saúde. O técnico, que tinha propostas do exterior, reagiu com calma.