Estados Unidos apostam na experiência O objetivo do técnico dos Estados Unidos, Bruce Arena, na Copa das Confederações era o de dar oportunidade aos jovens talentos da Liga Profissional Americana (MLS). Mas diante da derrota para a Turquia, na estréia, por 2 a 1, onde os garotos sentiram o peso de defender uma seleção nacional, o treinador optará pela experiência diante do Brasil. Calliff, Convey e Kirovski perdem a posição. Entram Cherendulo, Stewart e Clint Mathis. Arena ficou insatisfeito com a atuação de sua seleção. ?O normal é que em um jogo, dois ou três atletas estejam abaixo de seu rendimento, mas contra a Turquia foram cinco ou seis os que não responderam. Contra isso, não se pode fazer nada?, disse o técnico, que provavelmente voltará a dar oportunidade aos veteranos. ?Espero que nós possamos renascer para encarar o Brasil?. O treinador sabe, contudo, que sua missão é bastante ingrata. Nos últimos dez duelos entre as seleções ? apesar de jogos mais difíceis e disputados na história recente ?, há amplo domínio brasileiro. Foram 9 vitórias contra apenas uma dos americanos: 1 a 0 na Copa Ouro de 1998. Se o retrospecto mais uma vez prevalecer, e o Brasil ganhar, só um milagre classificaria os EUA.