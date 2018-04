Estados Unidos creditam evolução no futebol ao legado após Copa de 1994

SÃO PAULO - Os Estados Unidos foram a primeira seleção a começar a se preparar especificamente para a Copa do Mundo de 2014. A equipe iniciou nesta terça-feira o período de dez dias de aclimatação e treinos em São Paulo, e o técnico Jurgen Klinsmann disse ter em mãos um elenco capaz de provar a evolução do futebol no país.

O treino da equipe no CT do São Paulo, na Barra Funda, foi sob forte esquema de segurança. O ônibus da delegação chegou escoltado pela Polícia Federal, bombeiros e até vigiado do alto por um helicóptero. A atividade durou cerca de 1h30 e foi em campo reduzido. O técnico participou ativamente, entrando no gramado várias vezes para corrigir a posição dos jogadores.

Estão no Brasil 26 atletas, dos quais apenas o meia Diskerud, do Rosenborg, da Noruega, não atua nos Estados Unidos. O mais famoso é o atacante Landon Donovan, que disputou as três últimas Copas do Mundo. Janeiro é a pausa do calendário da Liga Americana, a MLS, e todos os anos a seleção faz um período de treinos nessa época. Desta vez Los Angeles foi trocada por São Paulo, cidade onde a delegação ficará concentrada na Copa.

Klinsmann disse que o grupo está mais comprometido do que nunca. "Em anos anteriores alguns atletas queriam usar os dias de treino com a seleção para entrar em forma. Este ano os jogadores foram exemplares e se apresentaram no peso", elogiou o técnico alemão, que disse promover um processo de mudança de mentalidade nos americanos. "Trabalhamos para que se vejam como profissionais 24 horas por dia e não só quando estão treinando."

EVOLUÇÃO

Os Estados Unidos se preparam para a disputa da sétima Copa consecutiva, e deixaram de ser candidatos a saco de pancadas. No último Mundial, na África do Sul, fecharam a fase de grupos à frente da Inglaterra, país em que atuam os principais jogadores americanos da atualidade, como o atacante Dempsey, do Fulham, e o goleiro Howard, do Everton.

Toda essa evolução, de acordo com Klinsmann, só aconteceu depois de o país ter sediado a Copa de 1994. "Há dez anos não tínhamos campeonatos. A Liga começou só com dez times e agora temos 19, com categorias de base, estádio exclusivos para o futebol e temos atraído jogadores de renome, como David Beckham."

Por mais que tenham evoluído, os americanos estão longe de serem favoritos a passar da primeira fase. O sorteio da Copa colocou os comandados de Klinsmann no Grupo G, ao lado de Alemanha, Portugal e Gana. Além disso, ninguém vai precisar se deslocar tanto para os jogos da primeira fase quanto os americanos.

Sediados em São Paulo, a equipe vai precisar viajar até Natal, Manaus e Recife para jogar. As longas viagens preocupam o técnico, que pretende mudar a programação e fazer a equipe não retornar à capital paulista no intervalo entre a segunda e a terceira rodada.

FELIPÃO

Klinsmann viveu em 2006 a situação que Luiz Felipe Scolari vai enfrentar este ano: ser técnico da equipe da casa em uma Copa do Mundo. Semifinalista com a Alemanha na ocasião, o ex-atacante deixou um conselho para o colega brasileiro. "Jogar a Copa em seu país é ótimo. Ele é experiente e tem de aproveitar esse momento maravilhoso para o Brasil."