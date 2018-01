Estados Unidos e Jamaica empatam em amistoso para a Copa Em amistoso de preparação para a Copa do Mundo, os Estados Unidos empataram por 1 a 1 com a Jamaica, nesta terça-feira, em Cary, nos Estados Unidos. Bennett abriu o placar para os jamaicanos aos seis minutos de jogo e Olsen empatou aos 27. O goleiro Tony Meola foi homenageado nesta partida por completar 100 jogos pela seleção norte-americana. No entanto, ele não irá à ao Mundial da Alemanha. Meola está com 37 anos e estreou pelo time nacional em 1988. Ele disputou as Copas de 1990, 1994 e 2002, essa última como reserva. Os Estados Unidos estão no Grupo E da Copa, ao lado de Itália, Gana e República Checa.