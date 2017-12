Estados Unidos goleiam El Salvador por 4 a 0 pela Copa Ouro

A seleção dos Estados Unidos confirmou sua condição de favorita ao título da Copa Ouro e goleou El Salvador por 4 a 0, em seu último jogo pela primeira fase da competição. Com o resultado, os norte-americanos terminaram como líder do Grupo B. Com dois gols de Damarcus Beasley, um de Landon Donovan e um de Taylor Twellman, os Estados Unidos mostraram um bom futebol e El Salvador não conseguiu resistir à superioridade do adversário. A outra vaga do grupo ficou com a seleção da Guatemala, que conseguiu empatar por 1 a 1 com Trinidad e Tobago. Os guatemaltecos terminaram em segundo lugar, com quatro pontos. Aos 38 minutos do segundo tempo, Carlos Ruiz recebeu uma bola dentro da área de Marvin Ávila e fez o gol dos guatemaltecos. Quatro minutos depois, McFarlane aproveitou uma saída errada do goleiro Trigueño para tocar de cabeça e empatar o marcador. Agora, a Guatemala vai enfrentar o Canadá nas quartas-de-final, no próximo sábado, no Gillette Stadium de Foxboro. Já os norte-americanos enfrentarão o segundo melhor terceiro colocado de todos os grupos, que ainda será definido.