Estados Unidos negam visto a jogador paraguaio A Embaixada dos Estados Unidos em Assunção, Paraguai, negou o visto de entrada no país para o meio-campista Fretes, que foi convocado pelo técnico Aníbal Ruiz para o amistoso do dia 29 contra o México em Chicago. A explicação oficial é de que o passaporte do jogador do Cerro Porteño estava cheio e não tinha mais espaço para o visto. O caso será resolvido quando o jogador voltar da Colômbia, onde atuará hoje pela Libertadores. O treinador também perdeu o atacante Julio dos Santos, que não foi liberado pelo Bayern.