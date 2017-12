Estados Unidos perdem de Marrocos e têm meia contundido Em amistoso de preparação para a Copa do Mundo, os Estados Unidos perderam por 1 a 0 para o Marrocos na noite desta terça-feira em Nashville, nos Estados Unidos. O único gol do jogo foi marcado por Mohamed Madihi, aos 45 minutos do segundo tempo. Além da derrota, os norte-americanos tiveram outra má notícia: o meia Reyna, um dos jogadores mais experientes da seleção, sofreu uma lesão muscular aos 17 minutos da primeira etapa e teve que deixar a partida. Ele deve passar por exames nesta quarta-feira para avaliar a gravidade da contusão. "Não fizemos uma boa partida e precisamos acertar alguns pontos táticos importantes. É claro que é para isso que servem os amistosos, mas esperava sair daqui com uma boa vitória. Foi decepcionante", reclamou o técnico Bruce Arena. Os Estados Unidos estão no Grupo E do Mundial, ao lado de Itália, Gana e República Checa, e podem ser adversário do Brasil nas oitavas-de-final.