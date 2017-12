Estados Unidos revelam nomes dos jogadores para a Copa O técnico Bruce Arena anunciou os nomes dos 23 jogadores que farão parte da seleção de futebol dos Estados Unidos na Copa do Mundo da Alemanha, que será realizada entre os dias 9 de junho e 9 de julho. Dos jogadores convocados, apenas 11 atuam no futebol norte-americano. O grande ausente da lista foi Taylor Twellman, do New England Revolution, que no ano passado foi eleito o jogador mais valioso dos Estados Unidos. O goleiro titular será Kasey Keller, do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. Será a primeira participação dele em um Mundial. Para o ataque, a principal esperança será Brian Ching, do Houston Dynamo, que já marcou seis gols em cinco jogos pela Liga Norte-americana de Futebol (MLS). Essa será a oitava participação dos Estados Unidos em Mundiais. Na Alemanha, os norte-americanos estarão ao lado da Itália, Gana e República Checa. Veja a lista da seleção norte-americana para a Copa da Alemanha: Goleiros Kasey Keller (Borussia Mönchengladbach/ALE) Tim Howard(Manchester United/ING) Marcus Hahnemann (Reading/ING) Defensores Steve Cherundolo (Hannover/ALE) Eddie Lewis (Leeds/ING) Eddie Pope (Real Salt Lake/EUA) Oguchi Onyewu (Standard Lieja/BEL) Cory Gibbs (Den Haag/HOL) Carlos Bocanegra (Fulham/ING) Frankie Hejduk (Columbus Crew/EUA) Jimmy Conrad (Kansas City Wizards/EUA) Meio-campistas Landon Donovan (Los Angeles Galaxy/EUA) DaMarcus Beasley (PSV Eindhoven/HOL) Clint Dempsey (New England Revolution/EUA) Pablo Mastroeni (Colorado Rapids/EUA) Claudio Reyna (Manchester City/ING) Bobby Convey (Reading/ING) John O´Brien (Chivas/EUA) Ben Olsen (DC United/EUA) Atacantes Brian McBride (Fulham/ING) Josh Wolff (Kansas City Wizards/EUA) Eddie Johnson (Kansas City Wizards/EUA) Brian Ching (Houston Dynamo/EUA)