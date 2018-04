Estados Unidos utilizam período em SP como 'vestibular' para Copa do Mundo

SÃO PAULO - A estadia de dez dias da seleção do Estados Unidos para treinos de aclimatação em São Paulo servirá como vestibular para jovens jogadores garantirem espaço na convocação para a Copa de 2014. Dos 26 atletas presentes, 16 não foram chamados para nenhum jogo das Eliminatórias para o Mundial e desses, cinco foram pela primeira vez integrados à equipe norte-americana.

O técnico Jurgen Klinsmann disse nesta terça-feira que os dias de treino no CT da Barra Funda serão a grande chance para alguns desses jogadores mostrarem serviço. "Quisemos trazer mais atletas, 26 em vez dos 23 que irão à Copa. O objetivo justamente é para que eles possam mostrar o talento, convencerem à comissão técnica e até serem convocados para o Mundial", afirmou o alemão.

As grandes apostas do treinador são o meia Luis Gil e os defensores O''Neill e Yedlin. O trio foi pela primeira vez integrado à seleção principal para treinos e foi destaque no Mundial Sub-20 do ano passado, na Turquia. Yedlin, inclusive, foi escolhido em 2013 o novato do ano na temporada na Major League Soccer (MLS) pelo Seattle Sounders FC.

Janeiro é tradicionalmente usado pela seleção norte-americana para período de treinos durante a pausa da liga nacional. Em 2013, Klinsmann deu espaço a novatos que conseguiram se firmar na equipe. Ao todo, 13 atletas que foram chamados pela primeira vez para os dias de atividade em Los Angeles no ano passado estão novamente no grupo que se reúne em São Paulo.