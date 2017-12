Estados Unidos vence por 1 a 0 amistoso contra a Letônia A seleção dos Estados Unidos garantiu neste domingo à noite sua terceira vitória em três amistosos disputados pela fase de preparação para a Copa do Mundo. Bateu a seleção da Letônia, em casa, por 1 a 0, graças a um gol de Brian McBride, de cabeça, aos 43 minutos do primeiro tempo da partida. Jogando no tradicional 4-4-2, o técnico Bruce Arena deu mostras do time que deve ser o titular no começo do Mundial. Quem esteve em campo: Kasey Keller; Steve Cherundolo, Eddie Pope, Jimmy Conrad e Eddy Lewis; DaMarcus Beasley, Pablo Mastroeni, John O´Brien e Landon Donovan; Brian McBride e Eddie Johnson. As vitórias anteriores haviam sido sobre o Marrocos (por 1 a 0) e sobre a Venezuela (por 2 a 0). Agora, os jogadores terão três dias de descanso antes da viagem para a Alemanha. Na Copa, os americanos integram o Grupo E, junto com Itália, Gana e República Checa.