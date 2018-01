Estados Unidos vencem a Copa Ouro A seleção norte-americana de futebol conquistou o título da 6ª edição da Copa de Ouro, promovida pela Concacaf, ao vencer hoje na final a Costa Rica por 2 a 0. Os gols foram marcados por Wolff e Agoos. A partida foi disputada no estádio Rose Bowl, onde o Brasil sagrou-se tetracampeão mundial em 94. A Costa Rica está no Grupo C da Copa da Coréia/Japão e vai enfrentar a seleção brasileira no dia 13 de junho em Ulsan, na Coréia do Sul.