Estados Unidos vencem a Venezuela em amistoso Os Estados Unidos venceram a Venezuela por 2 a 0 na noite desta sexta-feira em Cleveland, nos Estados Unidos. Os gols foram marcados por Ching, aos 38 minutos do primeiro tempo, e Dempsey, aos 28 do segundo. Esse foi o segundo amistoso preparatório para a Copa do Mundo disputado pela equipe norte-americana, dirigida pelo técnico Bruce Arena. Na terça-feira, foi derrotada pelo Marrocos por 1 a 0, em Nashville. Neste domingo, o adversário será a Letônia, em East Hartford. A viagem para a Alemanha está marcada para o dia 1.º de junho. Os Estados Unidos estão no Grupo E do Mundial, ao lado de Itália, Gana e República Checa, contra quem estréia no dia 12 de junho, em Gelsenkirchen.