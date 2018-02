Estados Unidos vencem Japão em amistoso para a Copa Os Estados Unidos bateram o Japão por 3 a 2, na noite desta sexta-feira, em San Francisco, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. As duas seleções atuaram somente com jogadores que atuam em seus países. Os norte-americanos abriram 3 a 0, com gols de Pope, Dempsey e Twellman, e os japoneses descontaram com Maki e Nakazawa. O Japão será o terceiro adversário do Brasil no Mundial, pelo Grupo F. Os Estados Unidos, que estão no E, ao lado de Itália, Gana e República Checa, também podem jogar contra os pentacampeões nas oitavas-de-final.