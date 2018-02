Estaduais de Norte a Sul têm rodada; confira os resultados A quarta-feira foi recheada de futebol pelos quatro cantos do Brasil. Em Santa Catarina, o Figueirense segue dando vexame no Estadual. Em Criciúma, o clube de Florianópolis foi derrotado pela equipe local por 2 a 1 e segue sem marcar um ponto sequer, após três rodadas, na lanterna. Os líderes são o próprio Criciúma, Joinville e Juventus, todos com sete pontos. Confira os resultados pelo Brasil: CAMPEONATO CATARINENSE Primeiro turno - 3.ª rodada Avaí 4 x 0 Chapecoense Criciúma 2 x 1 Figueirense Brusque 2 x 3 Juventus Joinville 2 x 2 Metropolitano Classificação 1.º - Joinville, 7 pontos; 2.º - Criciúma, 7; 3.º - Juventus, 7; 4.º - Brusque, 4; 5.º - Marcílio Dias, 4; 6.º - Chapecoense, 4; 7.º - Avaí, 3; 8.º - Guarani, 3; 9.º - Atlético de Ibirama, 2; 10.º - Metropolitano, 1; 11.º - Próspera, 1; 12.º - Figueirense, 0. CAMPEONATO MINEIRO Primeira fase - 2.ª rodada América 1 x 0 Ituiutaba Classificação 1.º - Ituiutaba, 3 pontos; 2.º - Villa Nova, 3; 3.º - Caldense, 3; 4.º - Cruzeiro, 3; 5.º - América, 3; 6.º - Democrata (Sete Lagos), 3; 7.º - Atlético, 0; 8.º - Democrata (Governador Valadares), 0; 9.º - Rio Branco, 0; 10.º - Ipatinga, 0; 11.º - Tupi, 0. Obs.: O Guarani ainda não estreou. CAMPEONATO GOIANO Primeira fase - 1.º Turno - 3.ª rodada Vila Nova 2 x 0 Rioverdense Mineiros 1 x 1 Atlético Trindade 2 x 2 Crac Canedense 2 x 1 Anapolina Classificação Grupo A 1.º - Goiás, 4 pontos; 2.º - Trindade, 3; 3.º - Atlético, 2; 4.º - Anapolina, 1; 5.º - Jataiense, 0; 6.º - Rioverdense, 0. Grupo B 1.º - Mineiros, 7 pontos; 2.º - Vila Nova, 7; 3.º - Itumbiara, 6; 4.º - Crac, 5; 5.º - Canedense, 4; 6.º - Goiânia, 2. CAMPEONATO BAHIANO Primeira fase - 4.ª rodada Vitória 2 x 3 Atlético Poções 1 x 1 Bahia Juazeiro 1 x 0 Colo Colo Catuense 0 x 0 Vitória da Conquista Itabuna 2 x 1 Ipitanga Camaçari 2 x 1 Fluminense Classificação 1.º - Vitória da Conquista, 8 pontos; 2.º - Atlético, 8; 3.º - Vitória, 7; 4.º - Bahia, 7; 5.º - Catuense, 7; 6.º - Juazeiro, 6; 7.º - Camaçari, 5; 8.º - Poções, 4; 9.º - Fluminense, 3; 10.º - Itabuna, 3; 11.º - Colo Colo, 3; 12.º - Ipitanga, 3. CAMPEONATO PERNAMBUCANO Primeiro turno - 4.ª rodada Santa Cruz 2 x 0 Ypiranga Porto 1 x 2 Sport Cabense 0 x 1 Náutico Serrano 2 x 1 Belo Jardim Vera Cruz 1 x 2 Central Classificação 1.º - Sport, 12 pontos; 2.º - Náutico, 9; 3.º - Central, 9; 4.º - Santa Cruz, 7; 5.º - Porto, 6; 6.º - Vera Cruz, 6; 7.º - Ypiranga, 4; 8.º - Serrano, 4; 9.º - Cabense, 1; 10.º - Belo Jardim, 0. CAMPEONATO CEARENSE Primeira fase - 4.ª rodada Icasa 3 x 0 Ceará Uniclinic 1 x 2 Ferroviário Maranguape 2 x 2 Guarani Itapajé 1 x 3 Itapipoca Classificação 1.º - Ferroviário, 10 pontos; 2.º - Icasa, 10; 3.º - Itapipoca, 9; 4.º - Fortaleza, 6; 5.º - Ceará, 6; 6.º - Uniclinic, 6; 7.º - Maranguape, 4; 8.º - Itapajé, 2; 9.º - Guarani, 1; 10.º - Quixadá, 0. CAMPEONATO ALAGOANO Primeiro turno - 4.ª rodada CRB 5 x 3 Corinthians CSA 2 x 2 Ipanema ASA 1 x 0 Penedense CSE 0 x 1 Coruripe Igaci 1 x 1 Murici Classificação 1.º - Coruripe, 12 pontos; 2.º - CRB, 7; 3.º - ASA, 7; 4.º - Corinthians, 6; 5.º - Igaci, 5; 6.º - CSA, 5; 7.º - CSE, 4; 8.º - Ipanema, 4; 9.º - Murici, 4; 10.º - Penedense, 1. CAMPEONATO POTIGUAR Primeira fase - 2.ª rodada Potiguar-M 1 x 2 América ABC 2 x 1 Alecrim Assu 2 x 2 Baraúnas Corintians 2 x 0 Potiguar-P São Gonçalo 2 x 2 Santa Cruz Classificação 1.º - América, 6 pontos; 2.º - Corintians, 6; 3.º - ABC, 6; 4.º - Alecrim, 3; 5.º - Portiguar-P, 3; 6.º - São Gonçalo, 1; 7.º - Baraúnas, 1; 8.º - Assu, 1; 9.º - Santa Cruz, 1; 10.º - Macau, zero; 11.º - Potiguar-M, zero. Obs.: Cruzeiro ainda não estreou. CAMPEONATO PARAIBANO Primeiro turno - 2.ª rodada Botafogo 2 x 2 Sousa Campinense 7 x 0 Perilima Atlético 0 x 0 Treze Desportiva 0 x 3 Nacional Esporte 5 x 1 Auto Esporte Classificação 1.º - Campinense, 6 pontos; 2.º - Nacional, 6; 3.º - Esporte, 6; 4.º - Treze, 4; 5.º - Botafogo, 4; 6.º - Sousa, 1; 7.º - Atlético, 1; 8.º - Auto Esporte, zero; 9.º - Desportiva, zero; 10.º - Perilima, zero. CAMPEONATO PARAENSE Segunda fase - 4.ª rodada Tuna Luso 1 x 0 Remo Ananindeua 5 x 1 Vênus Pedreira 1 x 2 Castanhal Águia 2 x 0 Bragantino Classificação 1.º - Ananindeua, 12 pontos; 2.º - Tuna Luso, 9; 3.º - Remo, 7; 4.º - Paysandu, 7; 5.º - Bragantino, 7; 6.º - Castanhal, 5; 7.º - Abaeté, 5; 8.º - Águia, 3; 9.º - Vênus, 1; 10.º - Pedreira, zero.