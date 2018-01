Estaduais serão maiores em 2004 Os campeonatos estaduais de 2004 ganharão, pelo menos, mais cinco datas para a realização de partidas, em relação as doze utilizadas neste ano, de acordo com o presidente da Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, Eduardo Viana, o Caixa D?água. O dirigente, acompanhado dos presidentes das Federações Estaduais de Futebol de São Paulo, Marco Polo Del Nero, e do Paraná, Onaireves Moura, esteve reunido nesta segunda-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com o secretário-Geral da entidade Marco Antonio Teixeira, que solicitou 48 horas para dar uma resposta. ?Já conseguimos 17 datas, mas o ideal seriam 22", disse Caixa D?água após a reunião, que também teve representantes das federações catarinense e gaúcha. A previsão é a de que os campeonatos estaduais sejam realizados em três meses, entre os dias 25 de janeiro e 25 de abril. ?Mas poderiam começar em 22 de janeiro. Ganharíamos mais uma data." De acordo com o presidente da Federação Paulista, os clubes desejam o aumento dos estaduais para conseguirem um ?volume maior" de receitas. Del Nero destacou, ainda, que as equipes também teriam a oportunidade de atuarem mais vezes, não ficando ociosas. Del Nero, inclusive, já tem um esboço do Campeonato Paulista de 2004. O dirigente explicou que a intenção é a de formar dois grupos, um com dez clubes e outro com onze, classificando-se os dois melhores de cada chave para a fase semifinal. No dia 6 de outubro acontece o arbitral da Federação, onde os times acertarão os detalhes da disputa. O dirigente também já está negociando a comercialização dos direitos de transmissão com a TV Globo e o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). A intenção é a de arrecadar pelo menos R$ 20 milhões. Representantes das federações estaduais baiana, mineira e paraense, que também possuem clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, não estiveram presentes ao encontro na CBF, mas o presidente carioca informou que todas apoiam a reivindicação feita nesta segunda-feira. Para Caixa D?água, a proposta já foi aceita, porque a CBF se mostrou ?receptiva" à idéia. E problemas jurídicos com as leis vigentes no futebol não existirão, ?porque foram homologadas após o início das competições deste ano". Depois da reunião, os dirigentes foram unânimes em afirmar que o assunto de uma nova proposta de disputa do Campeonato Brasileiro de 2004 não foi discutido. Quanto aos regionais, como uma nova edição do Torneio Rio-São Paulo, o presidente da federação paulista negou a discussão do tema, mas Caixa D?água afirmou já estar ?trabalhando na questão".