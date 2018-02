Estadual do Rio 2007 começa com um empate em Saquarema O Estadual do Rio 2007 começou, na tarde desta quarta-feira, com um empate entre o recém-promovido Boavista e o Americano por 1 a 1, em Bacaxá, distrito de Saquarema. O jogo foi válido pelo Grupo A da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do campeonato. A chave ainda conta com Botafogo, Flamengo, Cabofriense e Madureira. O time da casa saiu na frente no placar com um gol de pênalti convertido por Paulo Rodrigues, logo aos dez minutos do primeiro tempo. O jamaicano Sean Fraser foi quem sofreu a falta de Romildo dentro da área. Ainda na primeira etapa, a equipe de Campos conseguiu o empate em uma cabeçada de Sandro Silva. A partida estava inicialmente marcada para 20h30 desta quarta, mas teve que ter seu horário antecipado porque as obras nos refletores do Estádio Eucy Resende de Mendonça não ficaram concluídas a tempo. Na próxima rodada, o Boavista jogará fora de casa contra o Madureira, no sábado. No dia seguinte, o Americano receberá o Flamengo.