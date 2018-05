Estadual é obrigação do Atlético-PR em 2010, diz Lopes O técnico Antonio Lopes já começou a planejar a temporada de 2010 do Atlético-PR. Para o treinador, a equipe tem como obrigação conquistar o título estadual no primeiro semestre e começar bem o Brasileiro. O arquirrival Coritiba foi rebaixado no Brasileirão e deve enfrentar uma temporada turbulenta.