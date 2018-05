'Estamos fazendo história', dizem jogadores do Ituano após título

SÃO PAULO - Depois da vitória sobre o Santos nos pênaltis e da conquista do Campeonato Paulista, os jogadores do Ituano ressaltaram o feito do grupo do time do interior. "Falaram que o Santos tinha ido mal (no primeiro jogo da final), mas hoje o Ituano está fazendo história", comentou o meia Marcelinho. O volante Josa destacou o que chamou de "uma vitória completa". "O time sempre lutou e brigou e fez a final nos pênaltis. Foi uma final dolorosa", disse.

Marcinho ressaltou o fato de um tive do interior vencer o Paulistão e bater as equipes da capital. "Futebol brasileiro não é só dinheiro, não é só status", afirmou. "Pra fazer história é com atletas que querem vencer. Nossa equipe demonstrou que com um orçamento e ?pé no chão? é possível ganhar", completou.

O goleiro Vágner, que defendeu o pênalti e garantiu o título, destacou a importância do trabalho de toda a equipe. "Somos um grupo de guerreiros. Eles me ajudaram no campeonato inteiro e eu tive a oportunidade de ajudar hoje", afirmou. Vágner defendeu a sétima cobrança santista e disse que estava um pouco inseguro porque, ao longo do campeonato, não teve muitos pênaltis para observar. "Hoje, eles bateram bem demais e quando o Neto bateu um pouquinho ruim eu consegui defender", avaliou.

O técnico da equipe, Doriva, de 41 anos, comentou que a equipe ainda não percebeu a dimensão da conquista do título. Sobre as possibilidades que a campanha vitoriosa podem trazer, ele desconversou: "Vamos esperar sobre o que vai acontecer no futuro".