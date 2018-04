'Estão deixando a gente sonhar', diz Ronaldinho Gaúcho

A goleada por 5 a 1 sobre o Cruzeiro, conquistada no último domingo, no Engenhão, recolocou o Flamengo na briga direta pelo título do Campeonato Brasileiro. O time agora está apenas três pontos atrás dos líderes Corinthians e Vasco, que foram derrotados nesta 33.ª rodada, e o fato foi muito comemorado por Ronaldinho Gaúcho. O astro destacou que os rivais estão dando brecha para a equipe flamenguista nesta reta final de competição.

"Estão deixando a gente sonhar. Todo mundo sabe que quando o Flamengo chega assim, unido com sua torcida, é difícil de segurar. O jogo de hoje (domingo), a vitória, foi sensacional. Muito bom", afirmou Ronaldinho, que comemorou a resposta dada pelo time flamenguista após a derrota por 4 a 2 para o Grêmio, de virada, em Porto Alegre, na rodada anterior do Brasileirão.

"É muito bom ver a alegria da nossa torcida. Os resultados da rodada ajudaram bastante e o Rio de Janeiro ficou mais alegre. Nossa torcida representa a maioria da população do Rio e por isso digo que o Rio está em festa. Eles nos deram um ânimo muito grande. Tudo que a gente sofreu no Olímpico veio a nosso favor. Essa torcida merecia. Vamos continuar sonhando e, se os outros seguirem tropeçando, a gente vai chegar", acrescentou.

Já o meia Thiago Neves, que foi o grande destaque da vitória sobre o Cruzeiro ao marcar três gols, enfatizou que a goleada do último domingo teve um papel psicológico muito importante para os jogadores do Flamengo e para a própria torcida do clube. "Um placar como o de hoje (domingo) serve para dar confiança. O time precisava de uma goleada e a torcida precisava disso também. É um resultado que traz os torcedores para junto do time. Acho que o time todo está de parabéns, independentemente de quem fez os gols. O Flamengo está vivo e jogou muita bola. A gente queria muito ganhar e temos que pensar já no final de semana que vem, onde temos que ganhar de novo", disse, se referindo ao duelo contra o Coritiba, no próximo domingo, no Estádio Couto Pereira, pela 34.ª rodada.

Mais contido, o técnico Vanderlei Luxemburgo preferiu evitar qualquer euforia após a expressiva vitória do último domingo. O treinador garante que ainda não pensa diretamente na conquista do título e lembrou que segue focando outra meta neste momento. "O discurso não muda. Estamos atrás e correndo por uma vaga na Libertadores. Esse é o nosso objetivo e vamos lutar por isso jogo a jogo. Queremos levar o Flamengo para as melhores competições. Vamos para a casa felizes, mas o discurso não vai mudar", enfatizou.

O atacante Deivid, por sua vez, lembrou que o Flamengo precisa seguir vencendo para continuar com boas chances de conquistar o título brasileiro. "Não vai adiantar de nada ter feito um grande jogo hoje (domingo) e perder para o Coritiba. Temos que pensar em vencer todos os nossos confrontos até o final do campeonato e podemos", disse o autor de dois dos cinco gols flamenguistas no triunfo sobre o Cruzeiro.