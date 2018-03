Estatístico deve reforçar Palmeiras O Palmeiras deve contratar o estatístico Laércio Luiz Venditti, professor da Unicamp, que já fez alguns trabalhos ?sem custos? nos jogos contra o Coritiba e o São Caetano. Estevam, que já trabalhou com o estatístico na Ponte, está entusiasmado com a hipótese de contar com mais esse reforço. Nesta quarta-feira, o próprio treinador fez questão de mostrar aos jornalistas o trabalho, devidamente encadernado. ?Esse tipo de informação é muito importante porque mostra com detalhes onde você está acertando e onde está errando?, diz o treinador. No jogo contra o Coritiba, a estatística mostrou que Vágner Love foi o jogador que mais faltas cometeu pelo Palmeiras. Já contra o São Caetano, os gráficos mostraram que o time começou a marcar o adversário na zona de perigo, muito próximo da área. Lúcio foi o jogador mais acionado no ABC. Ele também teve o melhor índice de aproveitamento nos passes. Estevam mostrou a estatística também para mostrar à torcida o quanto o lateral é importante para o time. ?Quem sabe assim a torcida pára um pouco de pegar no pé dele.?