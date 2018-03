Estatuto do Torcedor esconde ?nós jurídicos? O Estatuto de Defesa do Torcedor que tenta moralizar os eventos esportivos no País pode estar repleto de boas intenções, mas trouxe consigo, em pequenos detalhes do texto, nós jurídicos que prometem complicar em muito a compreensão do documento. Há quem diga que como pano de fundo à polêmica, que acabou culminando com a ameaça de paralisação do Campeonato Brasileiro, está a obrigação imposta aos clubes de divulgarem anualmente seus balanços financeiros e a penalização de todos os dirigentes que não apresentarem o borderô completo (informações como número de pagantes e não pagantes, renda e destinação da mesma) de todas as partidas disputadas. Talvez por isso, boa parte dos clubes simplesmente não aceita a nova lei e resolveu travar a queda de braço com o governo. O interesse seria político, mas os cartolas alegam, no entanto, que o problema está no Capítulo IV do estatuto, dedicado exclusivamente à segurança do torcedor no estádio. Segundo eles, os artigos 14 a 19 são abusivos, responsabilizando-os por qualquer problema ocorrido durante a partida. Segundo o advogado constitucionalista Ives Gandra Martins, o capitulo 19 deixa muito claro que a responsabilidade é considerada objetiva, isto é, mesmo que o dirigente tenha tomado todas as providências definidas no estatuto (colocação de câmeras, policiamento, etc), ele estará sujeito a punição sempre que ocorrer um incidente envolvendo a torcida, ?independentemente de culpa? (literalmente, como está redigido). Assim, se um torcedor se desentender com outro e se ferir na briga, a responsabilidade pode sim recair sobre o presidente do clube, desde que se verifique uma falha na segurança. Ives Gandra faz questão de dizer que é a favor do estatuto, ?um grande avanço no esporte brasileiro?, mas admite que ele dá brechas a interpretações confusas e tem de ser contestado. O advogado André Marques Gilberto, especializado em direito esportivo, concorda com Ives Gandra no ponto em que ele vê a definição da responsabilidade objetiva dos dirigentes, mas diz que é natural que a lei tenha sido escrita assim. ?No Código de Defesa do Consumidor, de 1990, já existia um item (artigo 12 da lei 8070/90) que tornava passível de processo todo fabricante ou produtor que de alguma forma, independentemente de culpa, causasse qualquer prejuízo ao consumidor?, conta. ?O Estatuto do Torcedor só fez adaptar esse artigo para os eventos esportivos?, explica. Outro jurista, Amir Bocayuva, ex-vice presidente jurídico do Flamengo e atualmente ligado à criação da Companhia Botafogo, ligada ao clube carioca, defende a lei mas a considera ?superdosada?. Para Bocayuva, o que deveria ser uma iniciativa para moralizar o futebol e cobrar dos dirigentes atitudes mais transparentes acabou passando do ponto. ?Exigir tanto dos presidentes do clube é um abuso.? Segundo ele, o Estado transferiu para os cartolas a responsabilidade pela segurança dos estádios e nisso acabou falhando. O advogado acredita que o governo federal não tem como intervir no Campeonato Brasileiro e exigir a realização das partidas. ?Isso é tarefa exclusiva da CBF (Confederação Brasileira de Futebol)?, explica Bocayuva. ?A única envolvida nessa história toda que tem o direito de pedir a volta das partidas é a Rede Globo, que assinou um contrato para transmitir os jogos.? Os especialistas afirmaram ainda que os consumidores que se sentirem lesados pela paralisação da competição também podem entrar na Justiça ou no Procon contra a CBF.