Estatuto do Torcedor ganha aliado: Procon Agora não tem para onde escapar: os clubes que descumprirem certas determinações do Estatuto do Torcedor poderão sentir os efeitos nos próprios cofres. O Procon estipulará entre R$ 200 e R$ 3 milhões o valor da multa que será aplicada, dependendo da gravidade da infração. Tanto pode ser o caso de um torcedor que se sentir prejudicado por não ter encontrado um ingresso de meia-entrada para a numerada quanto o de outro que necessitar de socorro médico no estádio e não ser atendido convenientemente. Leia mais no Jornal da Tarde