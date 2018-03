Estatuto do Torcedor: maior fiscalização Representantes dos principais clubes de futebol do Estado foram chamados nesta quarta-feira à Secretaria de Justiça, no Pateo do Collegio, para uma sabatina sobre o Estatuto do Torcedor. E saíram do encontro - do qual participaram além do próprio secretário Alexandre de Moraes, representantes do Procom e o coronel Marinho, da Polícia Militar - levando para casa um alerta. Todos serão observados por agentes em defesa do consumidor a partir do próximo fim de semana. Correndo o risco de terem de pôr a mão no bolso se não cumprirem direitinho as determinações do Estatuto. "Nesse primeiro fim de semana vamos fazer uma visita, vamos apenas observar. Mas no outro já começa a fiscalização para saber se estão sendo respeitados os direitos assegurados pelo estatuto", disse Gustavo Marrone, diretor-executivo do Procom. Ainda não está certo, mas é provável que a fiscalização comece a ser feita no jogo Corinthians e Guarani. O diretor de fiscalização do órgão, Sérgio Gianella, contou que nessa primeira partida trabalharão 20 agentes do Procom. "Todos estarão credenciados e vão se apresentar aos organizadores do evento e aos demais responsáveis. Mas no momento da atuação não estarão uniformizados. Até porque fica mais difícil verificar a autenticidade do cumprimento das normas se eles estiverem uniformizados." Sérgio também explicou que não faltou boa-vontade na reunião que durou aproximadamente duas horas com representantes do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Portuguesa, Guarani União São João de Araras. "Eles reclamam de certas dificuldades para o cumprimento das determinações até o prazo final, dia 15 de novembro. Mas teremos de fiscalizar. E nossa ênfase será nas questão dos ingressos." O secretário Alexandre de Moraes disse ter deixado claro para os dirigentes quais os principais pontos a serem fiscalizados: "E vamos verificar quais são as infrações e determinar os responsáveis. Alguns dizem que dificilmente as torcidas vão respeitar certos pontos, que é uma questão cultural. Mas isso não impede que os organizadores de cada evento atuem no sentido de fazer cumprir tais determinações." Luiz Augusto Belluzzo, conselheiro que representou o Palmeiras no encontro, disse que o clube não está preocupado com o Estatuto. "Estamos cumprindo tudo e temos até o dia 15 de novembro para ver o que falta. Não haverá problemas." Milton Fernandes Alves, diretor jurídico do Guarani, questionou o foco do estatuto. "Precisa ver qual é o papel da Polícia, porque do jeito que está quem paga o pato é o dirigente."