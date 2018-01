Estatuto do Torcedor vinga só em 2004 Se tudo ocorrer sem problemas, o Estatuto de Defesa do Torcedor, aprovado na quarta-feira na Câmara dos Deputados, trará seus primeiros reflexos somente no campeonato do próximo ano. As contas são feitas pelo deputado Gilmar Machado, relator do projeto. Depois da aprovação na Câmara, o projeto será submetido à apreciação do Senado. São 45 dias de prazo. Se houver alterações, ele será remetido novamente para a Câmara, que terá, então, novamente 30 dias para fazer nova votação. Passada essa fase, o projeto irá para sanção presidencial. São 15 dias de prazo. "Depois disso, haverá ainda um prazo de seis meses para clubes e estádios se adequarem às regras", explicou. Machado acredita que, com o código, as famílias poderão novamente comparecer aos estádios. "A previsão é de que a violência diminua. Fora a garantia de ter o lugar marcado e o controle sobre o calendário dos jogos." Embora a aprovação tenha ocorrido depois de um acordo entre os líderes dos partidos, Machado acredita que o Estatuto do Torcedor foi a parte fácil dos trabalhos que agora se iniciam. A partir de agora, o deputado e integrantes do Ministério dos Esportes trabalham nas alterações da Medida Provisória 79, que estabelece regras para divulgação de balanços de clubes, mecanismos de controle dos contratos dos jogadores e atuação dos empresários. "Queremos acabar com a lavagem de dinheiro que sempre ocorre. O jogador é contratado por valores grandiosos, mas o fisco não vê a cor de parte desse dinheiro. Muito menos a Previdência", disse Machado. Os abusos cometidos por alguns empresários, disse ele, também deverão ser coibidos com o novo instrumento. A luta, porém, não será fácil, reconhece o deputado: "Todas as resistências que vimos até agora são fichinha. Mas é assim que se come mingau. Começamos pela borda, até chegar no mais quente, no mais difícil."